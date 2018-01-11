Музыкальный спектакль к юбилею Высоцкого покажут в Кремле

Московской Губернский театр отметит 80-летие со дня рождения Владимира Высоцкого музыкальным спектаклем в Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Московской области.

Спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» в постановке Сергея Безрукова представят 25 января на сцене Государственного Кремлевского дворца в день 80-летия Владимира Высоцкого. В основу спектакля легли воспоминания современников актера, малоизвестные факты из его жизни, фрагменты из его дневников и писем. Образ Владимира Высоцкого не отдам конкретному актеру, перед зрителями он возникнет из разыгранных на сцене эпизодов его жизни, исповедальных стихов и песен.

В Минкульте уточнили, что в рамках спектакля со сцены Кремлевского дворца прозвучат такие песни, как «Я не люблю», «Баллада о любви», «Моя цыганская», «Лирическая», «Мой черный человек», «07», «На Большом Каретном», «Кони привередливые», и многие другие, сообщает телеканал «360». Артисты исполнят их в разных жанрах: от классического бардовского под гитару до абсолютно нового рок-звучания. По словам художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова, спектакль является данью памяти великому таланту и гению Владимиру Высоцкому и его исповедальному творчеству.