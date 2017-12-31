Дюжев и Гармаш выступят в день 80-летия Высоцкого в Нижнекамске

На фестивале «Своя колея» в честь 80-летия Владимира Высоцкого выступят актеры Дмитрий Дюжев и Сергей Гармаш.

Об этом рассказал портал «Челны24» в воскресенье, 31 декабря.

Кроме того, в программе фестиваля6 организованного сыном певца, Никитой, ожидают выступление Ольги Кормухиной и Сергея Галанина, сообщает издание.

Само мероприятие состоится 27 января и в качестве приятного новшества песни Высоцкого исполнят фольклорные коллективы.

23 ноября российского сценариста и режиссера Никиту Высоцкого, сына автора-исполнителя Владимира Высоцкого внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Высоцкий попал в базу данных из-за «сознательного нарушения государственной границы Украины» с целью проникновения в Крым.