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Путин посетит «Дом Высоцкого на Таганке» в преддверии 80-летия артиста

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин 24 января посетит музей «Дом Высоцкого на Таганке» накануне 80-летия известного поэта, актера и автора песен. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин сегодня посетит «Дом Высоцкого на Таганке». Посмотрит экспозицию и поговорит о том, как дальше будет развиваться этот музей», — уточнил официальный представитель Кремля.

После этого российский лидер посетит ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» в Уфе. Там также состоится совещание, посвященное диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК. Вечером в среду Владимир Путин примет участие в ряде мероприятий в Казани.

Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года. С 1964-го актер работал в Московском театре драмы и комедии на Таганке. Самодельные записи с его песнями миллионами расходились по стране. Сам он назвал жанр своих стихов под гитару «авторской песней». Поэт скончался 25 июля 1980 года в разгар Олимпиады-80.

20 января портал iz.ru писал, что в день юбилея Владимира Высоцкого в Москве пройдут десятки памятных мероприятий.

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