Центробанк выпустил памятную монету к юбилею Высоцкого

Центробанк выпустил памятную серебряную монету «Творчество Владимира Высоцкого» к 80-летию со дня рождения поэта, актера, автора и исполнителя песен Владимира Высоцкого. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Тираж монеты номиналом в 25 рублей ограничен и составляет 1,5 тыс. штук. Диаметр монеты — 60 мм, на оборотной стороне изображен Владимир Высоцкий с гитарой, слева от него размещен меч, справа указаны годы жизни. По окружности сверху расположена надпись «Владимир Высоцкий», сообщает телеканал «360». На лицевой стороне изображен государственный герб РФ, присутствуют надписи «Российская Федерация», «Банк России», обозначен номинал монеты, указан год выпуска — 2018-й, обозначение металла, проба сплава (925), товарный знак Московского монетного двора и масса металла в чистоте — 155,5 г.

Банк России в 2018 году планирует выпустить еще одну монету в память о музыканте «Поэт, актер В.С. Высоцкий» в серии «Выдающиеся личности России» номиналом в два рубля.

Ранее портал iz.ru сообщал, что музыкальный спектакль к юбилею Высоцкого покажут в Кремле 25 января.