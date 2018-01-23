Россияне выбрали кумиров

Почти все россияне — 99% — знают, кто такой Владимир Высоцкий. Около трети опрошенных называют его кумиром прошлого столетия. Из тех, кто знаком с его творчеством, 92% признались, что оно оставило положительные впечатления. По мнению еще 67% граждан, Высоцкий оказал сильное влияние на формирование взглядов и ценностей многих людей в нашей стране. Это следует из опроса ВЦИОМа, приуроченного к 80-летию со дня рождения известного поэта, актера и исполнителя.

В рейтинге «русских кумиров XX века», который ВЦИОМ составляет на базе опросов с 1999 года, Владимир Высоцкий остается на лидирующих позициях. Он возглавлял рейтинг 19 лет назад (31%), а в 2018-м занял второе место (28%), уступив космонавту Юрию Гагарину, чья популярность возросла с 30 до 44%. Также в этом году в число кумиров прошлого столетия россияне включили военных деятелей — полководца Георгия Жукова (27%) и генералиссимуса Иосифа Сталина (22%).

За ними идут деятели культуры — писатели Александр Солженицын (14%) и Лев Толстой (13%), балерина Майя Плисецкая (13%). Аутсайдерами рейтинга стали художник Илья Репин и последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев — у них всего по 2%.

Только 1% граждан имя Владимира Высоцкого ни о чем не говорит, остальным россиянам оно знакомо. В первую очередь Высоцкого знают как певца (47%), 25% помнят его как писателя и еще 13% — как актера театра и кино. Интересно, что некоторые считают его просто порядочным человеком (6%), гражданином СССР (3%), бунтарем (3%) и героем своего времени (5%).

Большинство из тех, кто знаком с творчеством Владимира Высоцкого, — 98% — слушали его песни. Фильмы с его участием смотрели 92% опрошенных. Стихи и прозу читали 51% респондентов, еще 40% видели его спектакли.

92% из тех, кто знаком с творчеством Высоцкого, признались, что им нравятся его работы. Причем это мнение разделяют как женщины, так и мужчины всех возрастных групп.

Из произведений автора, которые запомнились людям, первое место заняла «Песня о друге» (8%). Затем идут «Скалолазка» (7%), «Кони привередливые» (6%) и «Охота на волков» (5%). При этом больше половины респондентов — 51% — не смогли вспомнить примеры песен или стихотворений Высоцкого.

А вот фильмы и спектакли с его участием граждане знают намного лучше. Самая запомнившаяся роль Высоцкого — в кинофильме «Место встречи изменить нельзя» (43%). Также россиянам понравились «Вертикаль» (26%), «Гамлет» (10%) и «Хозяин тайги» (4%). В то же время более трети опрошенных — 36% — так и не вспомнили ни одной актерской работы.

По мнению 67% россиян, Владимир Высоцкий оказал сильное влияние на формирование взглядов и ценностей людей как своего поколения, так и последующих. Однако 28% респондентов полагают, что он был обычным поэтом и актером, творчество которого было интересным, но не отразилось на взглядах соотечественников.

— Владимир Высоцкий оказался не только кумиром для поколения советских людей 60–70-х годов ХХ века, но и человеком, который известен абсолютному большинству россиян спустя почти 40 лет после смерти. Его песни оцифрованы, перекочевали с «бобин» советских магнитофонов, а образ бескомпромиссного сыщика УгРо стал прототипом многочисленных сериалов постсоветской эпохи, — отметил генеральный директор Фонда ВЦИОМа Константин Абрамов.

Директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков полагает, что популярность Владимира Высоцкого можно объяснить точным попаданием его творчества в эпоху. Певец и актер перешел в разряд классиков — детям остались от родителей собрания его сочинений, и эти произведения получили новую жизнь.

— Он занимал активную гражданскую позицию и смог отразить мысли, чаяния и мечты своего поколения. В его размышлениях о свободе, человеке и духе за простыми фразами порой скрывалось много живых образов, интересных мыслей, которые не теряют актуальности и сейчас, — заявил «Известиям» эксперт.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 19 и 20 января 2018 года. Участие в нем приняли 2 тыс. человек. Социологи общались с ними по телефону. Большинство вопросов предусматривало несколько вариантов ответа.