«Высоцкий — автор, который нужен человеку, входящему в жизнь»

Сегодня поэту, актеру и барду Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. За свою короткую яркую жизнь он создал сотни стихов и песен, оказав мощнейшее влияние на формирование современников и потомков. Накануне юбилея «Известия» встретились с сыном поэта, директором музея «Дом Высоцкого на Таганке», актером и режиссером Никитой Высоцким.

— Никита Владимирович, 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого отмечается широко и торжественно. Однако почему главное представление под названием «Я ЖИВ! Снимите черные повязки!» состоится лишь 25 апреля, а не в день рождения Владимира Семеновича?

— Для людей, которые любят и помнят Владимира Высоцкого, 25 января станет не просто юбилеем, а началом юбилейного года. На протяжении всего 2018-го будет проходить множество мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня его рождения.

никита высоцкий Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

До 25 апреля «Я ЖИВ! Снимите черные повязки!», в котором мы участвуем с Сашей Домогаровым, объедет порядка 12 городов. Мы уже выступили в Крыму, в феврале отправимся в Поволжье. А в Москве завершим этот тур. Хотя и после гала-концерта в ГЦКЗ «Россия» нас ждут в Сибири, и на Дальний Восток просят приехать, и на Сахалин. Будем думать.

— Организацию и режиссуру вы взяли на себя?

— Организатором шоу стала Ирина Гуницкая — под ее началом проходит серия мероприятий «Русское мировое наследие в лицах. Из прошлого в настоящее», в которую входят события, приуроченные к 80-летию Высоцкого. Режиссером выступил Александр Шувалов, а худруком — Александр Домогаров. Саша очень серьезно и глубоко воспринимает творчество моего отца. Для него Высоцкий — это не «один из авторов», он занимает значительное место в его жизни, творчестве, миропонимании. Думаю, он взялся за постановку концерта потому, что ему хочется выразить свое глубокое, искреннее и чистое отношение к Владимиру Высоцкому. Для творческих людей это важно.

— Правда, что ведущим концерта мистическим образом будет сам Владимир Семенович?

— Я очень надеюсь, что у нас это получится. Он не будет конферансье и, конечно, не будет объявлять артистов. Но мы хотим, чтобы был эффект его присутствия, чтобы таким образом он тоже участвовал в своем вечере.

— О чем Владимир Высоцкий будет говорить со сцены?

— Вряд ли он будет говорить то, чего не говорил при жизни… Но мы попробуем сделать так, чтобы это было современно, а не стало экскурсом в историю. Наша задача — нащупать сегодняшние смыслы и установить диалог с сегодняшними зрителями и слушателями.

— Поэтому вы пригласили исполнять песни Высоцкого таких исполнителей, как Полина Гагарина, группа A’Studio, и других звезд шоу-бизнеса, творчество которых совершенно не ассоциируется с творчеством вашего отца?

— У шоу свои законы. Все организаторы, в том числе и мы, руководствуемся прежде всего качеством исполнения. Большие площадки не могут быть отданы любителям при всем нашем уважении к ним и к их отношению к Высоцкому.

На мой взгляд, сегодня возникает необходимость дать зрителю возможность почувствовать объем творчества и личности Владимира Высоцкого. Для этого нужно использовать самые разные жанры: эстраду, драматических актеров, профессиональных музыкантов, оркестр, серьезную музыку.

— Нет ли у вас ощущения, что поколения, родившиеся после ухода Высоцкого, стали забывать о масштабе его личности?

— Восприятие Высоцкого сегодняшними молодыми людьми, конечно, не такое, каким оно было у моего поколения и современников отца. У нынешней молодежи своя картина мира… Однако я уверен, что Владимир Высоцкий когда-нибудь всё же займет в ней свое место. Но для этого надо работать, поддерживать коммуникацию между молодыми людьми и тем временем. Ее нужно просто выстраивать. Я уверен, что именно Высоцкий — тот автор, который нужен молодому человеку, входящему в жизнь.

высоцкий Фото: РИА Новости/Галина Кмит

Это не значит, что его творчество нужно «впихивать» насильно и заставлять школьников петь его песни хором. Но его можно и нужно продвигать. Этой задаче во многом и посвящен проект «Я ЖИВ! Снимите черные повязки!». Чтобы концерт был интересен молодежи, мы и пригласили в него во многом неожиданных исполнителей.

— Недавно поклонников творчества вашего отца удивила новость о закрытии музея Высоцкого на реставрацию. И это в год юбилея.

— Да, к сожалению, новость появилась преждевременно. Ведь закрывается музей не сию секунду. Это необходимая мера для апгрейда экспозиции и ремонта. Но мы постараемся сделать так, чтобы в юбилейный год он был закрыт минимальное количество времени. О датах проведения реставрации будет объявлено дополнительно.

— Первое, с чем связали закрытие, — недостаток финансирования. На самом деле средств на поддержание музея хватает?

— Пусть люди не опасаются. Это государственное учреждение. Я на финансирование никогда не жаловался. И если меня поняли в том смысле, что музею чего-то не хватает и дела идут плохо, официально отвечаю: мы вполне благополучный музей.

музей Государственный культурный центр-музей В.С. Высоцкого. Стенд, посвященный спектаклю «Преступление и наказание» Фото: РИА Новости/Александр Поляков

— Смотрю на вас, слушаю и думаю: у вас никогда не возникало мысли сыграть роль отца? Вы похожи — внешность, голос.

— Нет, это невозможно. В какой-то момент, когда снималась картина «Высоцкий. Спасибо, что живой», где я работал сценаристом, у режиссера возникла такая идея. Я даже участвовал в кастингах, со мной пробовались актеры. Но это было неправильное решение изначально, с которым я ни на минуту не был внутренне согласен.

То, что я похож на него, это нормально — мои дети тоже на меня похожи. Но это не повод играть роль. Чтобы это сделать, надо не просто походить на него внешне, но и иметь возможность передать его образ в целостности, сыграть всю его психофизику. Я совершенно другой человек, у меня совершенно другая фактура. Пробы эти были решением вынужденным и неправильным. Правильно то, что в результате его роль играл Сергей Безруков. Я Высоцкого играть не буду никогда.

— Владимиру Семеновичу жилось непросто: были запреты на выступления, цензура на публикации. Как думаете, было бы ему легче жить сегодня?

— Нет, конечно. Я думаю, что в вашем вопросе уже есть ответ. Конечно, каждый волен считать по-своему, но я уверен, что он бы не принимал очень многое в сегодняшней нашей жизни, искал бы выход. Думаю, что он бы не поменялся, не стал, условно говоря, буржуазным автором, которого приятно слушать, сидя на мягком диване и попивая легкое вино.

Думаю, он всё равно был бы во многом неудобен. Вполне возможно, что очень многими он не был бы принят. Вы упомянули о запретах, но запрещала его не только власть. Многие, даже люди самого близкого круга, не принимали его творчество. Безусловно, ему не было бы комфортно и сегодня. Не потому, что он был человеком, не склонным к комфорту, а потому, что в нашей нынешней жизни существует огромное количество вещей, которые не могли бы его не волновать.

никита Фото: пресс-служба проекта «Высоцкий 80»

В первую очередь это наша разобщенность, эгоизм. Дело не в том, культивируется он или не культивируется, может быть, это вообще вынужденная мера, но он наша главенствующая на сегодня позиция.

Думаю, отцу бы не понравилось, когда оправдывают нечто скверное, если это кому-то выгодно. Об этом он и сам говорил: «Я не люблю манежи и арены, на них мильон меняют по рублю».

Я, кстати, думаю, что ответы на все ваши вопросы можно обнаружить в его текстах, песнях, стихах. Через них он присутствует в сегодняшнем дне. В них отражено его отношение к жизни. Можно назвать любое событие и однозначно ответить: принял бы он его или нет. Он сформировал и оставил после себя вполне законченную систему ценностей — понятную и очень многими разделяемую. В его текстах есть всё: «Добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем».

Есть вещи, которые не меняются, которые он понимал, чувствовал и находил в своем времени. Я уверен, что они есть и в нашем. Он не был критиком и сатириком, он был позитивным человеком, искал выход и находил его. Поэтому его помнят до сих пор.

— Таких людей, как ваш отец, можно нынче встретить?

— Конечно! В свое время не он один был таким, по его системе ценностей жили миллионы людей. Другое дело, что именно он ее сформулировал, смог подать так, что она была тут же принята. Папа был необыкновенно одаренным. Поверьте, и в нашем времени есть сильные, добрые, бескорыстные люди. Те, на которых вся жизнь держится.

Другое дело, что есть и те, кто... Тут у меня сразу всплывают какие-то неприличные метафоры. Давайте возьмем такую: пену на поверхности просто виднее. А суть жизни — глубже. Прекрасные люди есть и будут всегда. Иначе и быть не может.

— Если бы у вас появилась возможность поговорить с отцом, что бы вы ему сказали?

— Я бы его слушал.