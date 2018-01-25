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Сын Высоцкого рассказал об отношении молодого поколения к отцу

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Владимир Высоцкий — тот автор, который необходим молодым людям. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал сын поэта, актера и барда Никита. 

— Восприятие Высоцкого сегодняшними молодыми людьми, конечно, не такое, каким оно было у моего поколения и современников отца. У нынешней молодежи своя картина мира… Однако я уверен, что Владимир Высоцкий когда-нибудь всё же займет в ней свое место, — сказал он.

По мнению Никиты Высоцкого, для этого сейчас необходимо поддерживать коммуникацию между молодежью и тем временем. 

— Я уверен, что именно Высоцкий — тот автор, который нужен молодому человеку, входящему в жизнь. Это не значит, что его творчество нужно впихивать насильно и заставлять школьников петь его песни хором. Но его можно и нужно продвигать, — отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Высоцкий — автор, который нужен человеку, входящему в жизнь»

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