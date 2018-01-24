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Памятную доску установят Владимиру Высоцкому в Казани

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Фото: ТАСС
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Памятную доску установят к юбилею Владимира Высоцкого в Казани, сообщила пресс-служба мэрии города.

Завтра, 25 января, состоится торжественное открытие памятной доски Владимиру Высоцкому около Молодежного центра «Ак Барс». Начало церемонии назначено на 10:00. Выгравированная надпись на доске будет сразу на трех языках: русском, татарском и английском.

Установка памятной доски приурочена к юбилею поэта, актера и барда. Завтра ему бы исполнилось 80 лет, сообщило ProKazan.ru.

Владимир Семенович Высоцкий посетил Казань 40 лет назад и давал в это время концерты в зале Молодежного центра. В общей сложности за время пребывания в столице Татарстана он выступил более 30 раз.

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