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Украинцы осуждены на 17 и 12 лет в Чехии за ограбление фирмы

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Два гражданина Украины, обвиняемые в ограблении фирмы с убийством, приговорены в Чехии к 17 и 12 годам лишения свободы, приговор вынес суд города Табор.

«РИА Новости» отмечают, что трое соучастников преступления скрываются на родине. Кто конкретно из пяти налетчиков убил двух владельцев фирмы, не установлено, сказал судья, вынося приговор.

В тюрьму отправятся Иван Ивановский и Роберт Саймон. Как следует из материалов дела, Ивановский угрожал работникам фирмы пистолетом, а Саймон их связывал. «Самую грязную работу, судя по всему, выполняли Виктор Бобак и Андрей Смал, а руководил нападением Виталий Репринцев. Причем Бобак и Смал специально приехали из Украины для участия в грабеже», — установил суд.

Нападение на семейную фирму произошло осенью 2015 года. Сотрудников компании — восемь человек — связали и жестоко избивали. Добычей преступников стали примерно $12 тыс., после этого побои продолжались. На следующий день в больнице скончались владелец фирмы и его зять.

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