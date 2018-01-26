Четверо пострадавших в ДТП под Тулой являются гражданами Украины

Шесть человек, в том числе четверо граждан Украины, пострадали в результате аварии на федеральной трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Как сообщает региональное управление МВД, жертвой ДТП стал еще один человек.

Инцидент произошел около 5:20 утра на 235-м км автодороги.

«По предварительным данным, микроавтобус, двигаясь в северном направлении, столкнулся с попутно направлявшимся грузовиком, после чего перевернулся и съехал в кювет. В результате ДТП один человек погиб и, предварительно, шесть получили различные травмы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона пишет, что четверо пострадавших являются жителями Луганской области Украины. Всех, кто получил травмы, госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

Как ранее писал портал iz.ru, три человека стали жертвами ДТП с грузовиком близ подмосковного Воскресенска.