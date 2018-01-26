Прямой эфир

Четверо пострадавших в ДТП под Тулой являются гражданами Украины

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шесть человек, в том числе четверо граждан Украины, пострадали в результате аварии на федеральной трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Как сообщает региональное управление МВД, жертвой ДТП стал еще один человек.

Инцидент произошел около 5:20 утра на 235-м км автодороги.

«По предварительным данным, микроавтобус, двигаясь в северном направлении, столкнулся с попутно направлявшимся грузовиком, после чего перевернулся и съехал в кювет. В результате ДТП один человек погиб и, предварительно, шесть получили различные травмы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона пишет, что четверо пострадавших являются жителями Луганской области Украины. Всех, кто получил травмы, госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

Как ранее писал портал iz.ru, три человека стали жертвами ДТП с грузовиком близ подмосковного Воскресенска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинцу предъявили обвинение в гибели двух россиянок в ДТП на Пхукете
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017