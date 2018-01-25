Украинцу предъявили обвинение в гибели двух россиянок в ДТП на Пхукете

Полиция Таиланда предъявила обвинение гражданину Украины, допустившему лобовое столкновение с маршруткой, в результате которого погибли две россиянки. Об пишет газета The Phuket News.

Инцидент произошел 21 января в районе Ченг Тхале острова Пхукет. Двигаясь в направлении аэропорта, украинец Артем Сердюков за рулем автомобиля не справился с управлением на круговом повороте и столкнулся с минивэном. Предположительно, он выехал на встречную полосу. Водитель микроавтобуса серьезных травм не получил.

Гражданину Украины предъявлено обвинение в неосторожном вождении автомобиля, повлекшем за собой смерть двух или более лиц. В ближайшее время он предстанет перед судом.

9 января три человека, в том числе российский турист, погибли в результате ДТП в таиландской Паттайе.