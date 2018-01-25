Прямой эфир

Три человека погибли в ДТП с грузовиком под Москвой

0
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ДТП с грузовиком произошло в Подмосковье днем в четверг, 25 января. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком около подмосковного Воскресенска, на месте аварии погибли три человека, об этом сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах рассказали, что авария произошла на 249-м км трассы А109.

«На 249-м км трассы А109 вблизи Воскресенска автомобиль «ВАЗ» при развороте совершил встречное столкновение с грузовиком», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области. Уточняется, что погибшие находись в салоне легковушки.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали после наезда автомобиля на остановку в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Москве
Момент наезда водителя на остановку в Москве попал на видео

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017