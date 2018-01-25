Три человека погибли в ДТП с грузовиком под Москвой

ДТП с грузовиком произошло в Подмосковье днем в четверг, 25 января. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком около подмосковного Воскресенска, на месте аварии погибли три человека, об этом сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах рассказали, что авария произошла на 249-м км трассы А109.

«На 249-м км трассы А109 вблизи Воскресенска автомобиль «ВАЗ» при развороте совершил встречное столкновение с грузовиком», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области. Уточняется, что погибшие находись в салоне легковушки.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали после наезда автомобиля на остановку в Москве.