Четыре человека пострадали после наезда автомобиля на остановку в Москве

Число пострадавших в результате ДТП на проспекте Мира в Москве возросло до четырех, один человек погиб. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Один из автомобилей после столкновения на дороге отбросило на автобусную остановку, где находились люди.

Предположительно, водитель скончался моментально от удара головой об руль. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее портал iz.ru сообщал, что грузовик МАЗ протаранил остановку с людьми в Ростове-на-Дону. Пострадали две женщины.