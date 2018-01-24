Момент наезда водителя на остановку в Москве попал на видео

Камеры видеонаблюдения сняли момент аварии на проспекте Мира в Москве, где вечером 24 января автомобиль врезался в остановку с людьми. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

По информации ГИБДД, водитель машины не справился с управлением.

В результате инцидента погиб один человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. МВД подтвердило обнаружение тела в салоне врезавшегося в остановку джипа.

Портал iz.ru ранее опубликовал список пострадавших в ДТП.