Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Москве

Трое пострадавших в ДТП на проспекте Мира в Москве находятся в состоянии средней тяжести. Об этом передает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

«Трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницы Москвы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Портал iz.ru писал о том, что всего в ДТП пострадали четыре человека, 38-летний мужчина скончался от полученных травм. Еще две женщины получили ранения, но от госпитализации отказались.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в остановку. В МВД подтвердили обнаружение тела в салоне врезавшегося в остановку джипа. Сообщается, что это был пассажир внедорожника, которого от удара выбросило через весь салон.