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Четыре человека погибли под Саратовом в ДТП с грузовиком

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Легковой автомобиль столкнулся с фурой на трассе в Саратовской области, в результате погибли четыре человека.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Авария произошла во вторник в 23:00 по местному времени (22:00 мск) на 14-м км автоподъезда к городу Энгельсу.

По словам представителя пресс-службы, автомобиль ВАЗ-2110 под управлением 29-летнего водителя не уступил дорогу большегрузу Volvo и столкнулся с ним.

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров, личности которых устанавливаются.

В начале января пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Починковском районе Нижегородской области. Авария произошла на 211-м км федеральной автодороги Нижний Новгород – Саратов.

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