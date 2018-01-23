Семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Казани

Семь человек получили травмы при столкновении двух пассажирских автобусов в Казани. Об этом сообщили в пресс-cлужбе ГКБ № 7.

Авария произошла утром 23 января на проспекте Ямашева в Казани. Утром 23 января в 7:20 по московскому времени напротив дома 122б произошло столкновение двух автобусов маршрутов — 60 и 11. Всего, по данным ГУ МЧС по региону, в двух маршрутных автобусах находились 72 человека, сообщает телеканал «360». За медицинской помощью обратились семь человек, пятеро из которых были доставлены в ГКБ № 7. Позднее, по данным ТАСС, пострадавших после проведения лечебно-диагностических мероприятий отпустили на амбулаторное лечение.

На место ДТП прибыли правоохранители. В региональном МВД установили, что аварию спровоцировал водитель автобуса № 60, нарушивший безопасную дистанцию и допустивший столкновение с другим транспортным средством, сообщает ИА «Татар-информ».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в воскресенье, 21 января, два человека погибли и трое пострадали в ДТП с участием пяти легковых автомобилей в Татарстане.