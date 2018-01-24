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Два человека пострадали в ДТП с автобусом в центре Москвы

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Автобус и легковой автомобиль столкнулись на улице Солянка в центре Москвы. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в среду в столичном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел в 10:40 мск. «По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека, столкнулись автомобиль Ford и автобус», — цитирует «РИА Новости» представителя пресс-службы ведомства.

В настоящее время врачи осматривают пассажиров автобуса.

Автобус №М8 ехал по выделенной полосе. По предварительным данным, водитель Ford во время поворота не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автобусом, пишет сетевое издание m24.ru.

Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, ранее в среду ДТП произошло на Ленинском проспекте в Москве. Один из водителей, предположительно, управлявший такси, уснул за рулем и врезался в две машины на светофоре.

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