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МВД подтвердило обнаружение тела в салоне врезавшегося в остановку джипа

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Тело мужчины обнаружили в салоне внедорожника, который врезался в остановку на проспекте Мира в Москве, выясняется причина его смерти.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

«В салоне автомобиля был обнаружен труп пассажира. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — приводит «РИА Новости» слова дежурного офицера.

Сейчас полицейские выясняют, погиб ли он до или после ДТП.

По данным ГИБДД, врезавшийся в остановку водитель не справился с управлением, сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло вечером 24 января на проспекте Мира. Пострадали четыре человека, среди них две женщины и водитель иномарки Ford. Ранее сообщалось об обнаружении тела в багажнике автомобиля.

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