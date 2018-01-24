МВД подтвердило обнаружение тела в салоне врезавшегося в остановку джипа
Тело мужчины обнаружили в салоне внедорожника, который врезался в остановку на проспекте Мира в Москве, выясняется причина его смерти.
Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
«В салоне автомобиля был обнаружен труп пассажира. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — приводит «РИА Новости» слова дежурного офицера.
Сейчас полицейские выясняют, погиб ли он до или после ДТП.
По данным ГИБДД, врезавшийся в остановку водитель не справился с управлением, сообщает РЕН ТВ.
ДТП произошло вечером 24 января на проспекте Мира. Пострадали четыре человека, среди них две женщины и водитель иномарки Ford. Ранее сообщалось об обнаружении тела в багажнике автомобиля.