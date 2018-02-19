СМИ рассказали о пьяном Порошенко в Мюнхене

Журналистам в Мюнхене удалось снять на видео предположительно пьяного президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на журналистку Соню Кокшину, во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, несмотря на то что речь украинского лидера была короткой, было явно заметно, что президент пьян.

На кадрах опубликованного ролика видно, как Порошенко выходит из лифта в приподнятом настроении и жмет руку журналисту.

18 февраля портал iz.ru сообщал, что, по словам Порошенко, Украина не ставит перед собой цель «победить Россию» и хочет бороться с «агрессией» дипломатическим и политическим путем.