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В Черновцах сторонники Саакашвили сожгли чучело Порошенко

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Сторонники лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили на центральной площади города Черновцы сожгли чучело президента Украины Петра Порошенко.

В акции приняли участие около 500 человек. Таким образом протестующие выразили возмущение деятельностью украинской власти, сообщает агенство УНИАН.

Черновцы — город в Прикарпатье, областной центр. Территориально относится к Западной Украине.

Как писал iz.ru, 18 февраля в центре Киева прошел многотысячный марш за отставку Петра Порошенко. Колонну возглавили сторонники опального Михаила Саакашвили.

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