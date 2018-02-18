В Черновцах сторонники Саакашвили сожгли чучело Порошенко

Сторонники лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили на центральной площади города Черновцы сожгли чучело президента Украины Петра Порошенко.

В акции приняли участие около 500 человек. Таким образом протестующие выразили возмущение деятельностью украинской власти, сообщает агенство УНИАН.

Черновцы — город в Прикарпатье, областной центр. Территориально относится к Западной Украине.

Как писал iz.ru, 18 февраля в центре Киева прошел многотысячный марш за отставку Петра Порошенко. Колонну возглавили сторонники опального Михаила Саакашвили.