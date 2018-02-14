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Саакашвили в Нидерландах выдали удостоверение личности

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что теперь он имеет право жить и работать на территории Евросоюза.

«Сегодня в Амстердаме впервые за последнее время у меня появился документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытии в Нидерланды мне вручили удостоверение личности», — написал Саакашвили.

Он подчеркнул, что намерен восстановить украинское гражданство, которого его ранее лишили. 

Как писал портал iz.ru, Саакашвили 12 февраля выслали из Украины в Польшу. По словам политика, его заставили сесть в самолет, применив грубую силу.

В среду политик прилетел из Польши в Нидерланды и обратился в миграционную службу Роттердама для получения вида на жительство на основании того, что его жена Сандра Рулофс является гражданкой страны.

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