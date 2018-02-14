Сделали вывоз

В понедельник, 12 февраля, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева, после чего в течение нескольких часов депортировали в Польшу. Формальным основанием для депортации стало заявление о реадмиссии, поданное национальной миграционной службой Украины польской стороне. Скандальный политик в Варшаве уже успел попросить помощи Евросоюза и пообещать вернуться на Украину «легальным путем». Портал iz.ru задумался, как бывший глава одесской областной государственной администрации распорядится неожиданным политическим капиталом.

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Высылке Михаила Саакашвили предшествовало несколько судебных вердиктов, которые изрядно подкосили позиции грузинского политика на Украине. Так, 5 февраля Киевский апелляционный административный суд подтвердил ранее принятое решение об отказе в предоставлении бывшему президенту Грузии статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Дело это тянулось в разных инстанциях с начала октября прошлого года, и Саакашвили не раз прямо говорил, насколько важен для него позитивный результат этого процесса. По своей сути обращение о предоставлении гражданину дополнительной защиты — это ходатайство о предоставлении политического убежища. За запутанной юридической терминологией вердикта стоит простой смысл — именно после этого решения у властей Украины формально оказались «развязаны руки», чтобы в очередной раз попытаться отправить из страны грузинского скандалиста. Плюс ко всему уже на следующий день Окружной административный суд Киева отклонил иск Михаила Саакашвили к государственной миграционной службе о якобы «преступной бездеятельности» этого ведомства, тем самым лишив политика последней надежды решить вопрос в юридической плоскости.

Саакашвили_1 Задержание Михаила Саакашвили в одном из ресторанов Киева (кадр съемки камеры видеонаблюдения) Фото: Press Service Mikheil Saakashvili/Handout via REUTERS

Впрочем, насколько можно судить, в лагере лидера «Руха новых сил» (так называется политическое движение Саакашвили) на тот момент уже обладали информацией о судебных перспективах поданных документов. Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий, подавая оперативную кассацию на решение Киевского административного апелляционного суда, даже не скрывал, что главный смысл этого действа — дать возможность грузинско-украинскому политику оставаться на Украине. «С этого момента им запрещено совершать какие-либо действия по выдворению Михаила Саакашвили. Пока будет длиться рассмотрение судебных дел и поданной кассационной жалобы, государство не может прибегать ни к каким попыткам по выдворению <…> в правовом поле для власти заблокированы какие-либо попытки по выдворению или экстрадиции Саакашвили», — подчеркивал Чернолуцкий.

10 февраля на грузинском телеканале «Рустави 2» вышло небольшое интервью Саакашвили, в котором тот заявил, что решение о его депортации в Польшу уже принято. Также он подчеркнул, что «независимо от того, что будет дальше, продолжит мирную борьбу за смену власти на Украине». Однако надо сказать, что громкие слова политика не восприняли всерьез. Да и вариант с Польшей не выглядел очевидным, несмотря на то, что прорвался он на Украину в сентябре прошлого года именно из этой страны. В качестве базового сценария в Киеве долго обсуждали высылку Саакашвили в Грузию, где его с нетерпением ожидает местное следствие. Называли и другие варианты — Нидерланды (поскольку жена Саакашвили Сандра Рулофс — гражданка этой страны ЕС), а также США. С другой стороны, именно утром 12 февраля было опубликовано интервью президента Порошенко австрийскому изданию Profil, в котором по любопытному совпадению изрядная часть беседы была посвящена именно ситуации с бывшим лидером Грузии.

«Заниматься политикой на Украине могут только украинцы, а бывший грузинский президент откровенно нарушает законы. <…> Он был осужден в Грузии. Его можно было выслать, хотя я бы этого не хотел. Но это работа государственной миграционной службы, пограничной службы», — отмечал украинский президент.

Саакашвили_2 Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Варшаве Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Далее события развивались стремительно. Днем 12 февраля некие силовики (согласно свидетельствам очевидцев, представители пограничной службы) задержали Саакашвили в ресторане «Сулугуни», оперативно доставили в аэропорт Борисполь и без особых столкновений со сторонниками Саакашвили отправили политика в Варшаву. Любопытный нюанс — источники iz.ru, внимательно следившие за этой ситуацией, утверждают, что в Польше Саакашвили прошел пограничный контроль по своему американскому паспорту. Понятно, почему эту пикантную подробность стараются не афишировать — наличие такого документа подрывает всю линию защиты Саакашвили, которая строится на тезисе о единственном украинском гражданстве политика.

Незаконный мигрант

Едва самолет с Саакашвили оторвался от земли, украинские силовые ведомства начали объяснять публике происходящее. Первой акценты расставила пресс-служба МВД Украины — Михеил Николозович, дескать, больше не имел законных оснований для пребывания на Украине, поскольку миграционная служба отказала ему в статусе беженца и суд подтвердил законность этого отказа. Некоторые высказывания силового ведомства были выдержаны в откровенно издевательских тонах (глава МВД Арсен Аваков — один из принципиальных противников Саакашвили) — задержание произошло в ходе «отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов».

В государственной пограничной службе, в свою очередь, пояснили, почему для депортации была выбрана Польша. По версии ведомства, Саакашвили депортировали в страну предыдущего пребывания, откуда он незаконно проник на Украину. В ведомстве отдельно и несколько раз подчеркнули, что Саакашвили выдворен с «соблюдением всех юридических формальностей». Очевидное противоречие с поданной 6 февраля юристами Саакашвили кассацией в Киеве никак не комментируют.

Саакашвили_3 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков Фото: РИА Новости/Александр Максименко

Мнение Саакашвили несколько отличается от официальной версии украинских властей. «В кафе в Киеве на меня напали мужчины в масках, они похитили меня, угрожали мне и вывезли меня на частном самолете в Польшу. За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Петр Порошенко», — заявил он, как только у него появилась такая возможность.

Очень интересен и борт, которым бывший грузинский президент проследовал в Варшаву. По данным украинского депутата Игоря Луценко, бывшего главу одесской областной администрации депортировали на самолете Beechcraft Premier I с бортовым номером UR-USA. Владельцем этого борта, как подчеркивает украинский народный избранник, является офшорная компания из Панамы Sky Center Holding Corp., которая принадлежит Петру Порошенко. Естественно, этот поворот администрация президента Украины опровергает.

Что дальше

Традиционно для политических конфликтов, в которых замешан Михаил Саакашвили, собеседники iz.ru, близкие к аппарату Верховной рады и ее депутатскому корпусу, разошлись в оценке последствий нынешней депортации. Едины комментаторы только в одном — Саакашвили еще сыграет центральную роль в избирательной гонке (в 2019 году на Украине пройдут и президентские, и парламентские выборы).

Самое очевидное объяснение происходящему вертится в основном вокруг вражды Михаила Саакашвили и Петра Порошенко. Согласно оценкам, высказанным корреспонденту портала, Банковая (улица, на которой расположена администрация президента Украины) действительно решила любыми способами избавиться от Саакашвили в условиях фактически начавшейся избирательной кампании.

Саакашвили_4 Президент Украины Петр Порошенко Фото: Global Look Press/Barbara Loschan

В силу юридических ограничений (кандидат в президенты должен проживать на территории страны не менее десяти лет) Саакашвили не может претендовать на высший пост, однако он вполне может оказывать влияние на процессы и значительно усложнит политические процессы. Кроме того, бывший грузинский президент с большой долей вероятности постарается принять участие в парламентских выборах: на фоне разочарования украинцев партиями майдана этот сценарий называют едва ли не самым негативным для администрации президента, поскольку Верховная рада — отличная площадка для работы с электоратом.

Если собеседники портала правы и Саакашвили был выслан превентивно, этот шаг представляется довольно сомнительным политическим ходом. Гастролирующий по Европейскому союзу политик с флером преследуемого оппозиционера и опытом работы с западными партнерами сам по себе несет очень много рисков для хрупкой украинской демократии. А если он сумеет документально подтвердить хотя бы часть своих тезисов (что довольно просто в условиях коррумпированного аппарата на Украине), Саакашвили становится попросту опасным для нынешнего Киева. В этом смысле очень интересно, что ранее на Саакашвили завели уголовное дело о подготовке государственного переворота и даже указали на его связи с бизнесменом Сергеем Курченко. Как грузинского политика могли с такими обвинениями выпустить за пределы страны — объяснить довольно сложно. А вот бывший президент Грузии получил железные доказательства политической подоплеки уголовного преследования против него.

Саакашвили_5 Лидер всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко Фото: РИА Новости/Евгений Котенко

Ну и самое главное, на что указывают собеседники портала, с отъездом Саакашвили внутри Украины на первые роли в оппозиции снова выходит Юлия Тимошенко — опытная, жаждущая реванша и имеющая давние персональные вопросы к главе государства. И если до депортации у администрации президента в Киеве был шанс сыграть на противоречиях между политиками, к настоящему времени яркий лидер оппозиции на Украине остался один.

В любом случае говорить о закате эпохи украинского политика Михаила Саакашвили явно рано. Насколько можно судить из его заявлений, мириться с существующим положением бывший грузинский президент не желает и, скорее всего, подключит к решению своих вопросов европейских и американских партнеров. Поэтому очень важными будут именно ближайшие дни — с кем будет вести переговоры депортированный политик, каким он видит свое будущее. В конце концов никто не мешает оппозиционеру снова повторить свой маневр полугодовалой давности — с переходом польско-украинской границы.