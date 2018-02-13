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Саакашвили призвал ЕС бороться с Порошенко

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Фото: Global Look Press
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Бывший президент Грузии и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили, депортированный из Украины в Польшу, попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействие в борьбе с украинским президентом Петром Порошенко.

Грузинский политик отметил, что он был похищен неизвестными в масках, которые угрожали ему физической расправой, после чего на частном самолете вывезен в Польшу.

По мнению Саакашвили, Евросоюз и, в частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель должны предпринять меры против действующей власти Украины. В противном случае страна будет разрушена, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он также высказал мнение, что был депортирован из Украины, поскольку обличал коррупцию в стране.

Михаила Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева в понедельник, 12 февраля. Политика доставили в аэропорт, после чего депортировали в Польшу.

Ранее Петр Порошенко заявлял, что Саакашвили не может считаться украинским политиком, поскольку у него нет гражданства страны.

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