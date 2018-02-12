Саакашвили отвезли в аэропорт Борисполь для последующей депортации

Бывшего губернатора Одесской области, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили задержали и везут в киевский аэропорт Борисполь, сообщила соратница политика Лиза Богуцкая.

По ее словам, политика собираются выслать с Украины в Польшу.

«Предварительно едем в аэропорт Борисполь. Рейс на Варшаву в 17:25 (18:25 мск). Похоже, что Мишу хотят вывезти этим рейсом», — написала Богуцкая в Facebook.

Сторонники политика собираются перекрыть дороги, ведущие в аэропорт, а также блокировать работу воздушной гавани, чтобы его не вывезли из Киева.

Ранее портал iz.ru сообщил, что люди в камуфляже задержали бывшего президента Грузии, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили в одном из ресторанов Киева в понедельник, 12 февраля, и увезли в неизвестном направлении.

В МВД эту информацию подтвердили. Однако причин произошедшего там не назвали. Известно лишь, что в понедельник Саакашвили должен был явиться на допрос в киевскую прокуратуру, но в назначенное время так и не пришел.

Вместе с тем в генпрокуратуре, миграционной службе, а также в службе безопасности Украины (СБУ) заявили о непричастности к задержанию бывшего губернатора Одесской области.