Апелляционный суд отклонил жалобу на отказ дать Саакашвили убежище на Украине

Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили на решение суда первой инстанции, отказавшегося признать незаконным заключение миграционной службы Украины об отказе предоставить политику статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. Сам Саакашвили покинул заседание «из-за предвзятости судей» и «отклонения ходатайства за ходатайством».

«Суд постановил: апелляционную жалобу представителя Саакашвили Руслана Чернолуцкого оставить без удовлетворения, а решение Окружного административного суда Киева от 3 января без изменений», — цитирует «РИА Новости» слова судьи Андрея Коротких.

Перед этим 5 февраля сам Саакашвили пообещал не посещать больше судебные заседания по делу о его статусе на Украине и заняться подготовкой акции протеста в Киеве 18 февраля.

Ранее суд Киева отказал Саакашвили, который на данный момент не имеет гражданства ни одной из стран, в праве на предоставление убежища на Украине, что делает возможным его экстрадицию в Грузию.

При этом суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани. Политика признали виновным в «злоупотреблении должностными полномочиями».