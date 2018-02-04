Саакашвили создаст версию сайта «Миротворец» для сторонников Порошенко

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен создать собственную версию скандально известного сайта «Миротворец», куда будут вноситься имена сторонников украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщает издание Страна.ua.

Отмечается, такое заявление лидер партии «Движение новых сил» сделал в ходе выступления по итогам акции за импичмент президента Украины. В частности, Саакашвили предложил создать список депутатов рады, не желающих голосовать за отставку президента страны Петра Порошенко. Он также намерен публиковать их адреса и ездить к ним «на разговор».

Как сообщал портал iz.ru, в субботу в центре Киева прошел антиправительственный марш сторонников Михаила Саакашвили, в котором приняли участие около 2,5 тыс. человек. Конфликтов и столкновений МВД Украины не зафиксировало.

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года. Интернет-ресурс содержит открытую базу личных данных людей, которых авторы сайта по той или иной причине считают враждебными Украине. Данные собираются в том числе нелегальными методами.