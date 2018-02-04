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Митингующие вызвали Порошенко на майдан для публичной отставки

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В Киеве участники акции за импичмент президента Украины Петра Порошенко вызвали его на майдан для публичной отставки.

«Мы вызываем Порошенко на майдан [площадь Независимости в центре столицы] на 18 февраля для объявления решения об отставке», — заявил депутат Верховной рады Юрий Деревянко, который зачитал резолюцию участников митинга.

Лидер партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, в свою очередь, пообещал своим сторонникам, что к следующей акции протеста подготовит список будущих членов украинского правительства, а также депутатов, которые будут голосовать против главы государства.

По данным организаторов акции, в воскресенье вечером домой к Порошенко отправится автоколонна, участники которой намерены вручить ему приглашение на следующее вече.

По оценкам полиции, 4 февраля на «Марш за будущее» в центре Киева собрались около 2,5 тыс. сторонников партии экс-президента Грузии, лидера украинской партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили. Конфликтов и столкновений МВД Украины не зафиксировало.

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