Саакашвили рассказал о «железных памперсах» Порошенко

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко в попытке срыва акции его сторонников, которая должна была пройти в Киеве.

Саакашвили заявил, что накануне запланированной акции власти Киева установили на Крещатике металлические конструкции и сцену.

«На самом деле это перепуганный Петр мальдивский поставил себе железные памперсы для того, чтобы здесь мы не смогли развернуть свою сцену», — сказал политик в интервью NewsOne.

Как писал портал iz.ru, сторонники Саакашвили заявили о намерении провести в центре Киева митинг против президента Украины Порошенко.