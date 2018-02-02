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Саакашвили устроил показ своего фильма «Украина, которая смогла»

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который возглавляет «Движение новых сил», устроил в Киеве предпремьерный показ своего документального фильма «Украина, которая смогла».

Документальная лента продолжительностью один час содержит размышления Саакашвили и нескольких экспертов о причинах текущего положения Украины и путях преодоления кризиса. 

Политик в фильме предлагает уделить особое внимание развитию на Украине туризма и инфраструктуры, а также проводить реформы в военной и экономической сферах.

Как передает «РИА Новости», после показа Саакашвили заявил, что работа над фильмом еще не завершена, и пообещал после доработки представить картину широкой публике.

Агентство отмечает, что на показ фильма пришло около 300 человек, среди которых не было замечено никого из политиков или высокопоставленных чиновников. 

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