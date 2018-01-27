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Саакашвили объявил о возобновлении маршей за импичмент Порошенко

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Лидер партии «Движение новых сил» и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении провести в Киеве марш против президента Украины Петра Порошенко 4 февраля. Это станет первой акцией за импичмент украинского лидера в 2018 году.

«4 февраля мы будем собираться в Киеве в 12:00 (13:00 мск). Наверное, традиционно пойдем от парка Шевченко, а потом будет большое собрание на майдане», –– рассказал Саакашвили в эфире телеканала News One.

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При этом он сообщил, что назначенный ему 26 января ночной домашний арест, будет использовать продуктивно.

 «Думаю организовать в квартире, которую арендую в Киеве, что-то вроде телестудии», –– уточнил политик.

В пятницу апелляционный суд Киева поместил Михаила Саакашвили под домашний арест с 22:00 (23:00 мск) до 7:00 (8:00 мск), частично удовлетворив ходатайство генпрокуратуры, обвиняющей экс-губернатора Одесской области в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности. Теперь в ночное время суток Саакашвили обязан находиться дома и не покидать пределов Киева.

Однако политик уже объявил, что не намерен соблюдать эти ограничения и уже запланировал поездку во Львов.

Саакашвили занялся организацией митингов за масштабные реформы и за отставку Порошенко сразу после возвращения на Украину в октябре 2017 года. 17 октября участники акции разбили палаточный городок неподалеку от Верховной рады и в Мариинском парке, заявив, что останутся там до выполнения их требований. Однако в связи с новогодними праздниками митинги прекратились, возобновление было намечено на 21 января.

8 декабря политик был задержан и помещен в СИЗО. Ему предъявили обвинения в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности. Прокуратура требовала поместить его под домашний арест, но Печерский райсуд Киева отпустил Саакашвили в зале суда

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