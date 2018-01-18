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Саакашвили обвинил Киев в стремлении сделать его нелегалом

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили считает, что Киев применяет судебные механизмы, чтобы лишить его легальных оснований оставаться в Украине.

Политик лишен украинского гражданства. Он просил миграционную службу страны предоставить ему статус «лица, нуждающегося в дополнительной защите», что позволило бы избежать экстрадиции политика в Грузию.

После полученного отказа политик обратился в суд с требованием обязать миграционную службу предоставить ему такой статус. Суд в удовлетворении иска также отказал. Решение было обжаловано в вышестоящей инстанции — жалобу рассмотрит 22 января Киевский апелляционный административный суд.

По словам Саакашвили, первоначальное решение суда в пользу миграционной службы оспорило само это ведомство, не воспользовавшись даже 30-дневной отсрочкой на подачу претензии. 

«Это сделано для того, чтобы суд состоялся в понедельник, и во вторник у меня уже не было бы ни одного легального документа для нахождения в Украине», — цитирует «РИА Новости» заявление Саакашвили.

Как писал iz.ru, прокуратура Грузии надеется на экстрадицию на родину бывшего президента страны.

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