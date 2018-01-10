Саакашвили займется поиском «300 спартанцев» на Украине

Экс–президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен возобновить поездки по Украине для встреч с единомышленниками и «заниматься подготовкой людей для быстрой мирной смены власти» в стране.

«Я собираюсь найти этих 300 спартанцев, которые будут управлять страной другими методами», — цитирует Саакашвили «РИА Новости».

По его словам, открытие уголовного дела против Саакашвили призвано отвлечь оппозицию от политических акций, но отвлекаться они не намерены.

Политик заявил, что 11 января он намерен пойти в Апелляционный суд Киева, который рассмотрит жалобу прокуратуры на отказ суда отправить его под домашний арест. Если жалоба будет отклонена, Саакашвили «поедет по Украине».

Ранее 10 января сообщалось, что допрос Саакашвили в здании Службы безопасности Украины длился четыре часа.

На Украине его обвиняют в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности».