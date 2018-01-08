Сын Саакашвили научил подписчиков есть хинкали

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook опубликовал короткое видео, на котором запечатлен «мастер-класс» от его сына Николоза на тему того, как правильно есть хинкали.

«Мой сын Никуша учит международную англоязычную аудиторию, как правильно есть хинкали», — написал политик.

Саакашвили отметил, что сам снимал это видео. Его сын рекомендует отказаться от вилки и ножа, перевернуть хинкали и откусить их так, чтобы весь сок не оказался на столе.

Мнения пользователей сети по поводу данного видеоролика разделились. Некоторые желают сыну Саакашвили приятного аппетита, другие саркастично просят рассказать, как правильно есть чебуреки, передает «Федеральное агентство новостей».

В настоящее время политик, у которого нет гражданства ни одной из стран, имеет лишь специальный документ, разрешающий ему пребывание на украинской территории до марта 2018 года.