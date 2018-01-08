Прокуратура Грузии надеется на экстрадицию Саакашвили

Прокуратура Грузии надеется на экстрадицию бывшего президента, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Об этом сообщил заместитель главпрокурора Георгий Гогадзе в понедельник, 8 января.

«У нас есть конкретные отношения с соответствующими компетентными органами Украины, и ходатайство об экстрадиции Саакашвили на родину уже отправлено», — цитирует его «РИА Новости».

Гогадзе добавил, что теперь всё зависит от решения украинских властей.

5 января грузинским судом Саакашвили заочно приговорен к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани.

Гиргвлиани был убит 12 февраля 2006 года. К тюремным срокам были приговорены ряд высокопоставленных сотрудников департамента конституционной безопасности МВД Грузии.

Спустя два года Саакашвили, являвшийся на тот момент президентом Грузии, сократил срок лишения свободы обвиненным в убийстве Гиргвлиани сотрудникам полиции.

В настоящее время политик, у которого нет гражданства ни одной из стран, имеет лишь специальный документ, разрешающий ему пребывание на украинской территории до марта 2018 года.