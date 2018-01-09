Генпрокуратура пожаловалась на отказ Саакашвили содействовать следствию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается предоставить следствию образцы своей речи и не содействует расследованию дела, сообщил замгенпрокурора Украины Евгений Енин в эфире украинского «5 канала».

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что киевские митинги сторонников Саакашвили с требованием отставки украинского лидера Петра Порошенко финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича и бизнесменом Сергеем Курченко. В качестве аргумента он показал в раде записи телефонных разговоров, которые якобы подтверждают эти обвинения. Экспертиза подтвердила подлинность голосов.

«В скором времени мы надеемся обнародовать результаты экспертизы пленок... Хотел бы отметить, что он (Саакашвили) никоим образом не содействует эффективному расследованию этого уголовного производства, поскольку он уже несколько раз отбросил наши ходатайства предоставить образцы своей речи», — приводит его слова «РИА Новости».

Как подчеркнул Енин, своим отказом Саакашвили косвенно подтверждает, что голос его. Однако чиновник всё же предлагает не спешить с выводами и подождать результатов официальной экспертизы.

Саакашвили является лидером оппозиционного украинского «Движения новых сил». На Украине он обвиняется в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности».