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Украинский бизнесмен Курченко подал иск на президента Порошенко

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Фото: TASS/Efrem Lukatsky
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Украинский бизнесмен Сергей Курченко обратился в суд с иском, ответчиком по которому является президент Украины Петр Порошенко. Истец обратился в суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации против телерадиокомпании «Студия 1 + 1» и Порошенко 4 октября.

«ФАН» уточняет, что первое заседание по иску Курченко назначено на 4 апреля 2018 года.

Основанием для подачи иска стало резкое высказывание Порошенко в адрес бизнесмена: 7 октября 2016 года президент Украины назвал его преступником. Порошенко тогда заявил, что «господин Курченко — преступник», слова транслировала Телевизионная служба новостей телеканала «1+1» . Истец утверждает, что до решения суда никто не может быть признан преступником или назван таковым.

Генеральная прокуратура Украины обвинила Курченко в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов, а также в присвоении имущества госпредприятия «Укргаздобыча». Обвинение было предъявлено после государственного переворота, произошедшего в 2014 году.

7 декабря, сообщал портал iz.ru, Оболонский районный суд Киева вызвал на допрос в качестве свидетеля президента Украины Петра Порошенко. 

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