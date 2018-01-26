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Саакашвили рассказал о желании Киева депортировать его в Польшу

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Фото: Global Look Press/Serg Glovny
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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что МИД Украины направил запрос коллегам в Польшу о возможной его депортации в эту страну.

Информацию об этом распространил сам политик в пятницу, 26 января.

«Я официально заявляю: позавчера украинский МИД обратился к МИД Польши с запросом, согласна ли Польша на мою реадмиссию», – цитирует его «РИА Новости».

Осенью опальный политик, лишенный гражданства Украины, прорвался в республику, за что ему назначили штраф в $130.

21 января портал iz.ru писал о том, что Тбилиси ожидает от Киева окончательного решения по экстрадиции бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили на родину, заявила представитель главной прокуратуры Грузии Натиа Сонгулашвили.

В настоящее время киевская прокуратура по запросу Тбилиси проводит специальную проверку в отношении Саакашвили.

 

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