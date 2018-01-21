Грузия ждет решения Украины по экстрадиции Саакашвили

Тбилиси ожидает от Киева окончательного решения по экстрадиции бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили на родину, заявила представитель главной прокуратуры Грузии Натиа Сонгулашвили.

«Сторона обвинения имеет достаточно доказательств, которые, как мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции», — отметила прокурор в эфире телекомпании «Имеди».

По её словам, грузинские правоохранительные органы передали Украине все необходимые доказательства для депортации Саакашвили.

В настоящее время киевская прокуратура по запросу Тбилиси проводит специальную проверку в отношении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, рассказала Сонгулашвили.

Как сообщал портал iz.ru, 5 января грузинский суд заочно приговорил беглого политика к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани.