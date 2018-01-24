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Саакашвили стал объектом насмешек после падения на пляже

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Фото: IZ.RU/Saakashvili Mikhale
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Бывший грузинский лидер и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили стал объектом насмешек пользователей Сети после публикации в интернете отрывка снятого им фильма «Возрождение Украины».

В интернете обсуждают падение Саакашвили на пляже. По сюжету он идет вдоль Черноморского побережья и рассказывает о преимуществах пляжей. Политик в ходе прогулки высказывает мнение, что в этом районе Одесской области можно построить казино и отели, а также восторгается красотой природы. Рассказывает Саакашвили об этих возможностях на русском языке.

«Это что-то с чем-то, посмотрите — простор и воля. Это красота! Это чудо! Это что-то с чем-то!» — снова повторяет и плашмя падает на песок. После падения он разводит руки и ноги.

И шествие вдоль пляжа, и жесты, и падение Саакашвили вызвали обсуждение в соцсетях.

Кто-то полагает, что изображать морскую звезду у него действительно получается хорошо и Саакашвили всю жизнь занимался не тем. Другие называют ролик странным и полагают, что снят он из-за плохих предчувствий Саакашвили.

В настоящее время, напомним, Тбилиси ожидает от Киева окончательного решения по экстрадиции бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили на родину.

Накануне сообщалось, что Михаил Саакашвили считает, что президента страны Петра Порошенко должны судить за нарушение правил прохождения госграницы.

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