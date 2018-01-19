Саакашвили намерен ездить по Украине с электрогенератором и свечами

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы, возглавляющий в настоящее время «Движение новых сил», заявил, что намерен ездить по регионам Украины на встречи с активистами со свечами и электрогенератором.

Он отметил, что продолжит поездки, несмотря на попытки Киева сорвать их и заявил, что следующая встреча с активистами состоится во Львове.

«Я уже научился, я буду ездить везде с генератором, со свечами, назначать встречу одновременно в пяти залах. И всё равно мы дойдем до людей, потому что без этого у нас ничего не выйдет», — приводит «Интерфакс» слова политика.

Агентство напоминает, что 18 января при выступлении Саакашвили в зале гостиницы «Гагарин плаза», в помещении отключился свет и возникли проблемы со звуковой аппаратурой.

Подробная информация о деятельности Саакашвили на Украине доступна в сюжете портала iz.ru.