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Саакашвили намерен ездить по Украине с электрогенератором и свечами

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Фото: Global Look Press/Serg Glovny
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы, возглавляющий в настоящее время «Движение новых сил», заявил, что намерен ездить по регионам Украины на встречи с активистами со свечами и электрогенератором. 

Он отметил, что продолжит поездки, несмотря на попытки Киева сорвать их и заявил, что следующая встреча с активистами состоится во Львове. 

«Я уже научился, я буду ездить везде с генератором, со свечами, назначать встречу одновременно в пяти залах. И всё равно мы дойдем до людей, потому что без этого у нас ничего не выйдет», — приводит «Интерфакс» слова политика. 

Агентство напоминает, что 18 января при выступлении Саакашвили в зале гостиницы «Гагарин плаза», в помещении отключился свет и возникли проблемы со звуковой аппаратурой. 

Подробная информация о деятельности Саакашвили на Украине доступна в сюжете портала iz.ru. 

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