Суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест

Апелляционный суд Киева постановил отправить лидера партии «Движение новых сил» и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под домашний арест, но только в ночное время суток.

Решение суда частично удовлетворяет ходатайство Генеральной прокуратуры Украины, запросившей домашний арест политика.

«Ходатайство Генпрокуратуры о применении круглосуточного ареста удовлетворить частично, применить в отношении Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток, а именно с 22:00 (23:00 мск) до 07:00 (08:00 мск) следующего дня», –– цитирует ТАСС постановление судьи Олега Присяжнюка.

Таким образом суд признал незаконным принятое ранее решение Печерского районного суда Киева, отказавшегося отправить Саакашвили под домашний арест.

Саакашвили был задержали в Киеве 8 декабря и помещен в СИЗО. Ему предъявили обвинения в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности. Прокуратура требовала поместить политика под домашний арест, но Печерский райсуд Киева отпустил Саакашвили в зале суда.

Сам Саакашвили считает решение апелляционного суда попыткой ограничить его политическую деятельность.

«То, что они сегодня сделали, - это прямая попытка ограничить мою политическую деятельность. Ни одни потуги, чтобы ограничить меня в передвижении, в своих действиях у них не сработают», –– заявил политик в зале суда.

Он также пообещал вскоре устроить новые митинги в Киеве.

«В ближайшее время мы будем объявлять о проведении маршей за импичмент (президента Украины Петра Порошенко ––iz.ru), –– сказал Саакашвили.

По его словам, он будет вести переговоры с другими политическими силами, чтобы объединиться и отстранить Порошенко от власти.

Саакашвили занялся организацией акций протеста сразу после возвращения на Украину в октябре 2017 года. В связи с новогодними праздниками митинги прекратились, возобновление было намечено на 21 января, но пока в на акции в Киеве никто так и не собрался.

5 января Саакашвили, который также является бывшим президентом Грузии, суд Тбилиси приговорил к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани.