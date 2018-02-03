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Сторонники Саакашвили намерены провести в Киеве митинг против Порошенко

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Фото: Global Look Press/Sopa Images/Igor Golovniov
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Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили заставили центр Киева желто-синими конструкциями в преддверии митинга. Активисты намерены провести в предстоящее воскресенье митинг против президента Украины Петра Порошенко, сообщает издание «Страна.ua».

«Эпоха елок Януковича продолжается. Причем цинично использует и оскорбляет украинский флаг», — написал в своем Facebook один из сторонников Саакашвили Давид Сакварелидзе.

Ранее портал iz.ru сообщал, что митингующие украинцы на границе с Польшей заблокировали движение из-за недовольства законом о новой схеме пересечения границы.

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