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Суд в Киеве продлил арест соратнику Саакашвили

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Печерский районный суд Киева продлил до 31 марта арест Севериона Дангадзе, соратника главы партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, передает «Интерфакс».

Координатор киевской областной ячейки «Движения новых сил» был задержан 4 декабря. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получил через Дангадзе от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $500 тыс. на свою деятельность на Украине.

6 декабря Печерский райсуд Киева арестовал Дангадзе на два месяца без права залога. 28 декабря 2017 года Апелляционный суд Киева оставил в силе данное решение.

Саакашвили назвал дело сфабрикованным, а задержание Дангадзе незаконным. Также экс-губернатор Одесской области утверждает, что не знаком с Курченко, а аудиозаписи и экспертизу разговоров с бизнесменом называет фальсификацией.

26 января Апелляционный суд Киева избрал для Саакашвили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 7:00 следующего дня сроком до 5 февраля.

Таким образом суд признал незаконным принятое ранее решение Печерского районного суда Киева, отказавшегося отправить Саакашвили под домашний арест.

Политика обвиняют в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности.

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