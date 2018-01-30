Суд в Киеве продлил арест соратнику Саакашвили
Печерский районный суд Киева продлил до 31 марта арест Севериона Дангадзе, соратника главы партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, передает «Интерфакс».
Координатор киевской областной ячейки «Движения новых сил» был задержан 4 декабря. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получил через Дангадзе от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $500 тыс. на свою деятельность на Украине.
6 декабря Печерский райсуд Киева арестовал Дангадзе на два месяца без права залога. 28 декабря 2017 года Апелляционный суд Киева оставил в силе данное решение.
Саакашвили назвал дело сфабрикованным, а задержание Дангадзе незаконным. Также экс-губернатор Одесской области утверждает, что не знаком с Курченко, а аудиозаписи и экспертизу разговоров с бизнесменом называет фальсификацией.
26 января Апелляционный суд Киева избрал для Саакашвили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 7:00 следующего дня сроком до 5 февраля.
Таким образом суд признал незаконным принятое ранее решение Печерского районного суда Киева, отказавшегося отправить Саакашвили под домашний арест.
Политика обвиняют в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности.