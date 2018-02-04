Саакашвили огласит список кандидатов в кабмин Украины до 18 февраля

Бывший губернатор Одесской области, лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили пообещал огласить свой список кандидатов в кабмин Украины в течение двух недель.

«До 18 февраля мы представим новое правительство и десятки кандидатов в президенты», — заявил бывший грузинский лидер на митинге в центре Киева.

Кроме того, на сайте партии, по его словам, будут опубликованы имена народных депутатов, «фотографии политиков и домашние адреса людей, которые должны проголосовать за отставку» президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщал портал iz.ru, в воскресенье, 4 февраля, в центре Киева сторонники Саакашвили собрались на акцию против нынешнего главы государства. Перед этим несколько тысяч участников прошли маршем по центральным улица украинской столицы.