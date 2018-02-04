Марш сторонников Саакашвили начался в Киеве

Антиправительственный марш сторонников экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили начался в воскресенье в Киеве. Активисты проводят митинг под лозунгом «Марш за будущее» с требованием смены власти в стране, передает ТАСС.

Участники акции собрались в парке имени Тараса Шевченко и выдвинулись в сторону Европейской площади. По просьбе полиции они изменили маршрут следования. Изначально планировалось, что активисты пройдут колонной по бульвару Тараса Шевченко и улице Крещатик. Маршрут был изменен из-за другой протестной акции. Ее основную часть составили владельцы автомобилей на иностранных номерах, требующие от властей «доступного растормаживания» обеспечения своих транспортных средств.

Главные требования сторонников Михаила Саакашвили — импичмент президента Петра Порошенко, избрание нового состава парламента Украины, куда войдут «300 независимых спартанцев-депутатов», чей срок полномочий составит один год. Кроме того, митингующие требуют создания нового кабмина, способного реализовать программу действий «70 дней новой власти».

Накануне митингующие украинцы на границе с Польшей заблокировали движение из-за недовольства законом о новой схеме пересечения границы.