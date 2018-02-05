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Саакашвили отказался посещать заседания по делу о его статусе на Украине

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Бывший президент Грузии, лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что прекратит посещать судебные заседания по делу о его статусе на Украине и займется подготовкой акции протеста в Киеве 18 февраля. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он принял это решение после очередного отказа суда отложить рассмотрение на решение Окружного админсуда Киева. Представители защиты Михаила Саакашвили ранее просили отсрочить заседание апелляционного суда из-за наличия еще нескольких аналогичных судебных процессов по вопросу о предоставлении политику статуса лица, которому требуется дополнительная защита.

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«Так и не получили ответа о том, каким образом поменять судей в этом процессе. Потребности дальнейшего присутствия я на этом заседании не вижу. Они хотят имитировать юридическую процедуру, поэтому останутся мои юристы», — заявил экс-губернатор Одесской области.

Он также подчеркнул, что освободившееся время посвятит подготовке к акции протеста в украинской столице. «Лучше в это время я займусь воплощением нашего с вами плана к 18 февраля, о котором договорились на «Марше за Будущее», — отметил лидер «Движения новых сил».

Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 года по указу президента страны Петра Порошенко. В начале января Окружной административный суд Киева отказался признать незаконным отказ в предоставлении политику статуса беженца.

4 февраля бывший губернатор Одесской области пообещал в течение двух недель представить свой список кандидатов в правительство Украины.

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