Саакашвили рассказал о решении Украины депортировать его в Польшу

Иммиграционная служба Украины приняла решение о депортации экс-президента Грузии, лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили в Польшу.

Информацию об этом распространил сам оппозиционный политик в субботу, 10 января.

Саакашвили пообещал продолжить борьбу, «несмотря ни на что», сообщает ТАСС.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу Саакашвили на решение суда первой инстанции, отказавшегося признать незаконным заключение миграционной службы Украины об отказе предоставить политику статус лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 года по указу президента страны Петра Порошенко. В начале января Окружной административный суд Киева отказался признать незаконным отказ в предоставлении политику статуса беженца.