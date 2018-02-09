Защита Саакашвили рассказала о планах властей Украины выдворить его из страны без решения суда

Власти Украины планируют принудительно выдворить бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из страны, заявил его адвокат Руслан Чернолуцкий. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вчера к нам поступила информация, что власть готовится незаконным образом выдворить Михаила Саакашвили из Украины, возможно, в третью страну без решения суда, а процедура выдворения предусматривает решение административного суда», — сказал он.

Адвокат подчеркнул, что Саакашвили находится на территории Украины на легальных основаниях.

Чернолуцкий напомнил, что не завершен судебный процесс по оспариванию указа президента Украины Петра Порошенко о лишении лидера партии «Движение новых сил» гражданства страны. Также несколько дней назад защита Саакашвили подала кассацию на решение Киевского административного апелляционного суда относительно получения статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите.

Ранее в пятницу соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил о задержании политика. Позже Служба безопасности Украины опровергла данную информацию.

Бывшего губернатора Одесской области задержали и поместили в СИЗО 8 декабря. Ему предъявили обвинения в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности. С момента возвращения на Украине Саакашвили занимается организацией акций протеста. 26 января Апелляционный суд Киева постановил отправить лидера партии «Движение новых сил» под ночной домашний арест, срок которого истек 6 февраля. Суд в Грузии приговорил политика к трем годам лишения свободы, признав его виновным по делу о превышении должностных полномочий. Сам политик считает себя невиновным.