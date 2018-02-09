Бойцы «Альфы» задержали Саакашвили в одном из отелей Киева

Бойцы спецподразделения СБУ «Альфа» задержали бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщил его соратник Давид Сакварелидзе.

«Sos! К гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv (ул. Набережно-Крещатицкая, 1) Порошенко прислал «Альфу», чтобы забрать Михаила Саакашвили!!! Все едем туда!), — написал он в своем Facebook.

Также о задержании сообщил и нардеп Игорь Луценко, о чем написал на своей страничке в Facebook. Однако через 40 минут после публикации запись была удалена.

5 января Саакашвили осудили в Грузии на три года лишения свободы за злоупотребление служебным положением и незаконное досрочное освобождение из заключения бывших чиновников МВД, виновных в убийстве сотрудника одного из грузинских банков. Сам он считает себя невиновным.

С 26 января по 6 февраля экс-президент Грузии сидел под ночным домашним арестом в Киеве. Ему вменялось содействие участникам преступных организаций и сокрытие преступной деятельности.

Сейчас Саакашвили на свободе. По мнению адвоката политика, власти Украины хотят таким образом очистить его статус для выдворения из страны.